FETÖ'ye ağır darbe! ByLock kullanan 160 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 160 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 90'ının tutuklandığını açıkladı. Yakalanan şüphelilerin FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi.

  • FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 160 şüpheli yakalandı.
  • Yakalanan şüpheli sayısı 160 olarak açıklandı.
  • Operasyonlar son 2 haftada polisler tarafından gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ'YE yönelik son 2 haftadır polislerimiz tarafından devam eden operasyonlarımızda; 160 şüpheli yakalandı" dedi.

"160 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin bütünlüğüne ve Türk milletinin huzuruna kastedenlerle mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, şu ifadelere yer verdi; "FETÖ'YE yönelik son 2 haftadır polislerimiz tarafından devam eden operasyonlarımızda; 160 şüpheli yakalandı.

"ANKESÖRLÜ TELEFONLAR ÜZERİNDEN HABERLEŞTİLER"

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, Ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, FETÖ'nün dışişleri bakanlığı mahrem hizmetler yapılanması, güncel yapılanması, eğitim yapılanması ve finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanmalar içerisinde faaliyet gösteren, 160 şüpheli polislerimiz tarafından yakaladı. 90'ı tutuklandı. 52'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde; Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bartın, Batman, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Şırnak, Tekirdağ ve Tokat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda; haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı. Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor."

