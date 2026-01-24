Haberler

Bakan Yerlikaya: "Balıkesir'de saha taramaları başlamıştır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumların saha tarama çalışmalarına hemen başladığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında saha tarama çalışmalarının başladığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem sonrasında çalışmaların başlatıldığını bildirerek, "Balıkesir Sındırgı'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Gece yarısı Balıkesir'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltti

Fitch Ratings'ten Türkiye kararı
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı

II. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı
Sinem Kobal'dan iddialara Atatürklü yanıt: Yok öyle bir like

O akıma destek verdiği iddia edildi! Bayraklı paylaşımla cevap verdi
ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor

Trump'tan dikkat çeken adım! O ülkenin vatandaşları sınırdışı edilecek
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltti

Fitch Ratings'ten Türkiye kararı
Sahilde şınav çekerken 2 metrelik dalgaları görünce koşarak kaçtı

Sahilde şınav çekerken gördü, ardına bakmadan koşarak kaçtı
İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti

Trump'ı küplere bindirecek karar! Avrupa ülkesi daveti resmen reddetti