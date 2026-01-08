Haberler

Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Güncelleme:
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki'nin biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucu test sonucu pozitif çıktı.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki'nin Adli Tıp Kurumunca alınan biyolojik örneklerinde test sonucu pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan Aleyna Tilki'nin biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucunda test sonucu pozitif çıktı. - İSTANBUL

