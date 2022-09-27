Alevlerin sardığı evden geriye döküntüler kaldı

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan yangın sonucu bir ev, depo ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan yangın sonucu bir ev, depo ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İdris Yılmaz'a ait evden henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndürmekte başarısız kalan Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, evden depoya da sıçrayan yangını kontrol altına almak için hızlıca çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından alevler, kontrol altına alındı.

Öte yandan, yangın sonrası maddi hasarın oluştuğu evle birlikte depo ve bir traktör kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ