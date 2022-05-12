Alevlerin arasında kalarak ağır yaralanmıştı, 2 gün sonra hayatını kaybetti - Haberler

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Alevlerin arasında kalarak ağır yaralanmıştı, 2 gün sonra hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alevlerin arasında kalarak ağır yaralanmıştı, 2 gün sonra hayatını kaybetti

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde koyun ağılının yanındaki barakada çıkan yangına müdahale etmek isterken alevlerin arasında kalan vatandaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde koyun ağılının yanındaki barakada çıkan yangına müdahale etmek isterken alevlerin arasında kalan vatandaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kaynarca ilçesi Orta Mahalle'de 10 Mayıs Salı günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki boş bir arazide koyun besleyen Hayati Özcan iddiaya göre ağılın yanındaki barakada yemek yapmak istediği esnada yangın çıktı. Yangını söndürmek isteyen talihsiz adam bir anda kendini alevlerin ortasında bularak yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özcan, buradaki tedavisinin ardından Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Özcan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 2 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya, Yangın, Mayıs, Salı, 3. Sayfa, Haberler

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