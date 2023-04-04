Üye Girişi
Haberi Paylaş
Alevlerin arasında kalan itfaiye eri hayatını kaybetti, çalışma arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Alevlerin arasında kalan itfaiye eri hayatını kaybetti, çalışma arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

3. Sayfa Haberleri

Alevlerin arasında kalan itfaiye eri hayatını kaybetti, çalışma arkadaşları gözyaşlarına boğuldu Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çatı yangınına müdahale eden itfaiye eri, çatının çökmesi neticesinde alevlerin arasına düştü.

Alevlerin arasında kalan itfaiye eri hayatını kaybetti, çalışma arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çatı yangınına müdahale eden itfaiye eri, çatının çökmesi neticesinde alevlerin arasına düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan itfaiye eri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yağcılar Mahallesi Derya Sokak üzerindeki çatı yangını ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Çatıda çalışma yapan Yusuf Turgut isimli itfaiye eri, çatının çökmesi neticesinde alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı. Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Turgut, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Turgut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Turgut'un ekip arkadaşları ise olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya İtfaiye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title