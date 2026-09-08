Alevlerin arasında kalan at son anda kurtarıldı

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi Arkbaşı mevkiinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan at, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Işıklı Mahallesi Arkbaşı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki alanı etkisi altına alırken, yangın sırasında bölgede bulunan bir at da alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin arasında kalan at güvenli bölgeye çıkarılarak kurtarıldı.

Uzun süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının yapıldığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı