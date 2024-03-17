Alevlere teslim olan TOFAŞ'ın sürücüsü yaralandı
Osmaniye'de seyir halindeyken motor bölümü yanan TOFAŞ'ın sürücüsü yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa süren çalışmasıyla söndürüldü.
Alevlere teslim olan TOFAŞ'ın sürücüsü yaralandı
OSMANİYE - Osmaniye'de seyir halindeyken motor bölümü yanan TOFAŞ'ın sürçüşü yaralandı.
Yangın, Düziçi Gökçayır köyünde meydana geldi. Mehmet T. İdaresindeki 67 TD 125 plakalı TOFAŞ marka aracın motor bölümü yanmaya başladı. Yangın üzerine durumu fark eden sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edild. Alevlere teslim olan TOFAŞ'ın sürücüsü yangında hafif şekikde yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında TOFAŞ adeta hurda yığınına döndü.