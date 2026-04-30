Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Sivas'ta seyri halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas-Ankara kara yolu Karşıyaka Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Tokat istikametine seyir halinde olan T.G. idaresindeki 15 PC 045 plakalı otomobilden dumanlar yükseldi. Alevlere teslim olan otomobili görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü. Soğutma çalışmaları tamamlanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı