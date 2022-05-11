"Beni aldatıyorsun" dediği kocasını kalçasından bıçaklayıp kendini ihbar etti
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'da Şerife Ş., aldattığını öne sürdüğü eşi Muammer Ş.'ye bıçakla saldırdı. Şerife Ş. gözaltına alındı, kalçasında kesi oluşan Muammer Ş., tedavi gerektirecek bir durum olmadığı belirlenince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Saat 09.00 sıralarında Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Boğabağı Sokak'ta meydana gelen olayda Şerife Ş., eşi Muammer Ş. ile kendisini aldattığını öne sürüp tartıştı.
POLİSİ ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Şerife Ş., Muammer Ş.'ye bıçakla saldırdı. Ardından da polisi arayıp, eşini bıçakladığı ihbarında bulundu. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Gelen ekipler, kalçasında kesi oluşan Muammer Ş.'nin tedaviyi gerektirecek bir durumu olmadığını belirledi. Şerife Ş. gözaltına alındı. Muammer Ş. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Duygu Karakoç - 3. Sayfa