"Beni aldatıyorsun" dediği kocasını kalçasından bıçaklayıp kendini ihbar etti - Haberler

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"Beni aldatıyorsun" dediği kocasını kalçasından bıçaklayıp kendini ihbar etti

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'da Şerife Ş., aldattığını öne sürdüğü eşi Muammer Ş.'ye bıçakla saldırdı. Şerife Ş. gözaltına alındı, kalçasında kesi oluşan Muammer Ş., tedavi gerektirecek bir durum olmadığı belirlenince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Saat 09.00 sıralarında Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Boğabağı Sokak'ta meydana gelen olayda Şerife Ş., eşi Muammer Ş. ile kendisini aldattığını öne sürüp tartıştı.

Aldattığını öne sürdüğü kocasına kalçasından bıçakladı

POLİSİ ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Şerife Ş., Muammer Ş.'ye bıçakla saldırdı. Ardından da polisi arayıp, eşini bıçakladığı ihbarında bulundu. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aldattığını öne sürdüğü kocasına kalçasından bıçakladı

GÖZALTINA ALINDI

Gelen ekipler, kalçasında kesi oluşan Muammer Ş.'nin tedaviyi gerektirecek bir durumu olmadığını belirledi. Şerife Ş. gözaltına alındı. Muammer Ş. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Duygu Karakoç - 3. Sayfa

Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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