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Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı

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Aldatırken yakalandığı iddia edilen kadın, erkek arkadaşı evden gitmesini isteyince ortalığı savaş alanına çevirdi. Sosyal medyada paylaşılan kadının görüntüsü kısa sürede viral oldu.

Sosyal medyada her gün paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Aldatırken yakalanan kadının yaptıkları izleyenlere "pes" dedirtti.

Sevgilisi tarafından aldatırken yakalanan kadın, evden gitmesi istenince evi darmadağın etti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıKoray GENÇ:

Aldatırken kütür kütür yakalanınca mee

Yorum Beğen147
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Haber YorumlarıJokerAllame:

kütur kütür

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

dunya iyice igrenc bir yer oldu...

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıO Z:

Olayda zaten o. Viral olmak.

Yorum Beğen21
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Haber YorumlarıMüslüm Y:

çarşaflar su içinde yıkama makinesi kullanmış herhalde

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

kapı vurmadan izin almadan içeri girilmez

Yorum Beğen5
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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

faaliyette olana kolay gelsin rahatınıza bakın denilip gidilir.

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