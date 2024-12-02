Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı
Aldatırken yakalandığı iddia edilen kadın, erkek arkadaşı evden gitmesini isteyince ortalığı savaş alanına çevirdi. Sosyal medyada paylaşılan kadının görüntüsü kısa sürede viral oldu.
Sosyal medyada her gün paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Aldatırken yakalanan kadının yaptıkları izleyenlere "pes" dedirtti.
Sevgilisi tarafından aldatırken yakalanan kadın, evden gitmesi istenince evi darmadağın etti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.