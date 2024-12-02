Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı

Sosyal medyada her gün paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Aldatırken yakalanan kadının yaptıkları izleyenlere "pes" dedirtti.

Sevgilisi tarafından aldatırken yakalanan kadın, evden gitmesi istenince evi darmadağın etti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.