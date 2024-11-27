Aldattığını düşündüğü karısını boğarak öldürdü! İşte ilk sözleri
İstanbul Esenyurt'ta aldatıldığını iddia eden adam, tartıştığı karısını yatakta boğarak öldürdü. Daha sonra polisi arayan zanlı, "karımı öldürdüm beni gelip alın" diyerek ihbarda bulundu.
İstanbul'da bir kadın cinayeti daha yaşandı. Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde sabaha karşı eşi 32 yaşındaki Filiz Aras'la tartışan Sadık Aras, karısını boğarak öldürdü.
ÖLDÜRÜP KENDİNİ İHBAR ETTİ
Polise ihbarda bulunan Sadık Aras, karısını öldürdüğünü itiraf etti. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 27 yaşındaki Sadık Aras, Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Aras polisteki ilk ifadesinde, "Aldatıldığımı öğrendim. Eşime bunu sordum. Aramızda tartışma çıktı. Bunun üzerine evi terk etmek istedi. Kendimi kaybettim. Kavga sırasında boğarak öldürdüm" dediği öğrenildi.