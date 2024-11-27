Aldattığını düşündüğü karısını boğarak öldürdü! İşte ilk sözleri

İstanbul'da bir kadın cinayeti daha yaşandı. Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde sabaha karşı eşi 32 yaşındaki Filiz Aras'la tartışan Sadık Aras, karısını boğarak öldürdü.

ÖLDÜRÜP KENDİNİ İHBAR ETTİ

Polise ihbarda bulunan Sadık Aras, karısını öldürdüğünü itiraf etti. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 27 yaşındaki Sadık Aras, Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Aras polisteki ilk ifadesinde, "Aldatıldığımı öğrendim. Eşime bunu sordum. Aramızda tartışma çıktı. Bunun üzerine evi terk etmek istedi. Kendimi kaybettim. Kavga sırasında boğarak öldürdüm" dediği öğrenildi.