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Aldatılan kadın, kocası ve metresine meydan dayağı attı

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Rusya'nın Novosibirsk kentinde eşi tarafından aldatılan bir kadın, kocasını ve metresini sokak ortasında döverken güvenlik kameralarına yakalandı. Kocasının 'iş seyahati' yalanıyla metresinin evine gittiğini öğrenen kadın, çifti basarak yakaladı ve sokak ortasında dövdü. Olayın sosyal medyada yayılan görüntüleri kısa sürede viral oldu.

Rusya'nın Novosibirsk kentinde yaşanan olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İş seyahati yalanıyla metresinin evine giden kocasını basarak yakalayan kadın, çifti sokak ortasında dövdü.

Olay, 29 Ocak'ta metresin yaşadığı evin önünde meydana geldi. Eşine iş seyahatine çıkacağını söyleyen koca, binadan çıkarken kapı kamerasına yakalandı. Dondurucu soğukta dışarıda bekleyen öfkeli eş, kocasına aniden saldırdı. Karlı sokakta başlayan kavgada adam, kendini korumaktan başka bir şey yapamadı.

Turuncu atkılı ve sırt çantalı metres, sevgilisinin dayak yediğini görünce şok oldu. Ancak öfkeli eş hızla ona da saldırdı. Metresin yüzüne yumruk atan kadın, saçlarından tutup sürükledi. Kaçmaya çalışan metres, burnunu duvara çarptı ve kanamaya başladı. Bu sırada araya giren koca da dayak yemeye devam etti.

Yerel basının edindiği bilgilere göre, koca eşine iş seyahatine çıkacağını söyledi. Ancak eşini bir karaoke barda başka bir kadınla gören kadın, çifti takibe aldı. Kocasını metresin evinden çıkarken yakalayan aldatılan eş, çifte meydan dayağı attı.

Kavga sırasında köpeğini gezdirmeye çıkan bir komşu, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Olayın polise intikal edip etmediği henüz bilinmiyor. Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede viral oldu.

Emniyet yetkilileri, aile içi şiddet olaylarının son dönemde artış gösterdiğine dikkat çekerek, vatandaşları sakin olmaya ve sorunlarını hukuki yollarla çözmeye davet etti.

Aldatılan kadın, kocası ve metresine meydan dayağı attı

Aldatılan kadın, kocası ve metresine meydan dayağı attı

Aldatılan kadın, kocası ve metresine meydan dayağı attı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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