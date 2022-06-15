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Alaşehir'i fırtına ve dolu vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alaşehir'i fırtına ve dolu vurdu Fırtına sebebiyle devrilen ağaç yolu kapattı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şiddetli fırtına ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Alaşehir'i fırtına ve dolu vurdu

Fırtına sebebiyle devrilen ağaç yolu kapattı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şiddetli fırtına ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı tarım alanlarında zarara yol açarken, fırtına sebebiyle de devrilen bir ağaç 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yolu kapattı.

Alaşehir'de fırtına ve dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı özellikle üzüm bağları ve sebze-meyve bahçelerine zarar verdi. İlçede etkili olan fırtına da bazı bölgelerde ağaçların devrilmesine neden oldu. Alaşehir-Ilgınköy Mahallesi yolu üzerinde bulunan bir ağacın fırtına sebebiyle kırılan dalları 5 mahalleye ulaşımı sağlayan karayolunu kapattı. Alaşehir Belediyesi ekipleri hemen bölgeye giderek, dalların toplanması için çalışma başlattı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da bölgede ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti. Fen işleri ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrası kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin - 3. Sayfa

Alaşehir Fırtına Manisa 3. Sayfa Haberler

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