Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 12,55 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 12,55 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda bir kişi tutuklandı. Operasyonda 12,55 gram metamfetamin ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Alaşehir Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 12,55 gram metamfetamin ele geçirilirken 1 kişi de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Alaşehir Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Uyuşturucu sattığı belirlenen Ö.T.'ye yönelik operasyonda 12,55 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken Ö.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ehliyet sınavından kalan motor sürücüsünün görüntüsü büyük tartışma yarattı

Ehliyet sınavından kaldı, görüntüsü büyük tartışma yarattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü futbolcunun Avrupa'daki ilk fotoğrafı gündem oldu

Bir dönem koca şehirde yapayalnızdı, şimdi bütün dünya tanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.