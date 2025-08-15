Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 12,55 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda bir kişi tutuklandı. Operasyonda 12,55 gram metamfetamin ele geçirildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Alaşehir Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 12,55 gram metamfetamin ele geçirilirken 1 kişi de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Alaşehir Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Uyuşturucu sattığı belirlenen Ö.T.'ye yönelik operasyonda 12,55 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken Ö.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA