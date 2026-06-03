Haberler

Emekli sulama birliği çalışanı evinde ölü bulundu

Emekli sulama birliği çalışanı evinde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 53 yaşındaki Mahmut Arslan evinde tüfekle ölü bulundu. Olayın intihar olabileceği değerlendiriliyor, kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Alaşehir Üzüm Sulama Birliği'nden emekli olduğu öğrenilen 53 yaşındaki Mahmut Arslan, evinde ölü bulundu. Tüfekle yaşamına son verdiği değerlendirilen Arslan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evinde tüfekle yaşamına son verdiği değerlendirilen 53 yaşındaki Mahmut Arslan hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Derman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir Üzüm Sulama Birliği'nden yaklaşık bir yıl önce emekli olduğu öğrenilen Mahmut Arslan, evinde yalnız bulunduğu sırada yaşamını yitirdi.

Yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine eve geldikleri ve Arslan'ı hareketsiz halde buldukları öğrenildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mahmut Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından evde ve çevresinde inceleme yapılırken, olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Mahmut Arslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti

Trump'tan kritik nükleer mesajı! Hamaney detayı büyük ses getirecek
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak

"Yapamaz" denileni yapıyor

Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi

Para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında polisi bekledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın! Son bir adım kaldı

Fener forması giymesine son bir adım kaldı
Baba ve 9 aylık oğlu aynı mezarda yan yana toprağa verildi

Yok böyle acı! Baba ve 9 aylık oğlu aynı mezarda toprağa verildi
İTÜ yönetimi şikayet etti, 8 çalışan dolandırıcılıktan gözaltına alındı

Türkiye'nin köklü üniversitesinde milyonlarca liralık vurgun
Galatasaray'dan Barış Alper için bomba karar

Hiç beklemediği bir şey oldu!

Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia

Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak sözler
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti

Özgür Özel bombayı patlattı! İmamoğlu'na cezaevinde olay teklif
Herkes onu konuşuyor! Tayfur Bingöl'ün yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu

Ünlü ismin yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu