Emekli sulama birliği çalışanı evinde ölü bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Alaşehir Üzüm Sulama Birliği'nden emekli olduğu öğrenilen 53 yaşındaki Mahmut Arslan, evinde ölü bulundu. Tüfekle yaşamına son verdiği değerlendirilen Arslan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evinde tüfekle yaşamına son verdiği değerlendirilen 53 yaşındaki Mahmut Arslan hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Derman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir Üzüm Sulama Birliği'nden yaklaşık bir yıl önce emekli olduğu öğrenilen Mahmut Arslan, evinde yalnız bulunduğu sırada yaşamını yitirdi.

Yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine eve geldikleri ve Arslan'ı hareketsiz halde buldukları öğrenildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mahmut Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından evde ve çevresinde inceleme yapılırken, olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Mahmut Arslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı