Alaplı'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapacağı değerlendirilen iki şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Zonguldak genelinde satış yapmak üzere il dışından uyuşturucu temin ettikleri tespit edilen B.K. (39) ve A.B.A. (21) isimli şahıslar takibe alındı.

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatları doğrultusunda, şüphelilerin içerisinde bulunduğu otobüs durdurularak arama yapıldı. Narkotik arama köpeğinin de katıldığı detaylı aramada, şahısların üzerlerinde ve eşyalarında yapılan incelemede suç unsurlarına ulaşıldı.

Yapılan aramalarda;71 gram bonzai ham maddesi (yaklaşık 7 kilo bonzai üretilebilecek miktarda) ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
