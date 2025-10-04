Haberler

Alaplı'da Tarım Aracıyla Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı

Alaplı'da Tarım Aracıyla Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı
Kaza, Kdz. Ereğli Kaymaklar Köyü Hacıllı Mahallesi ile Alaplı Demirciler Köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 67 AFT 281 plakalı motosikletin sürücüsü B.U., seyir halindeyken E.Y. yönetimindeki pat pat ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü B.U. ve arkasında yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Ereğli'deki hastanelere sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
