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Direksiyon hâkimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyere çarptı: 1 yaralı

Direksiyon hâkimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyere çarptı: 1 yaralı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde mobilet sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan araçta 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Alaplı'da Mobilet sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak'ın Alaplı Yığılca yol üzerindeki Ferahlı Köy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Buket. A., idaresindeki 67AGN 692 plakalı Mobilet, Yığılca istikametinden Ferahlı Köyü yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan bariyerlere çarparak kaza yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mobilet sürücüsü Buket.A., acil servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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