Zonguldak'ta minibüs motosikletle çarpıştı: 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karşıyaka Mahallesi İstanbul Caddesi'nde seyir eden Furkan K. idaresindeki minibüs, Y.Y. yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Y.Y. (17) ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından hayati tehlikesinin devam etmesi nedeniyle yaralı genç Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Her iki sürücünün de alkolsüz olduğu belirlenirken, minibüs sürücüsü Furkan K. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı