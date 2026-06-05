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Freni boşalan kamyonet tarım aracına çarptı: 1 yaralı

Freni boşalan kamyonet tarım aracına çarptı: 1 yaralı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde freni boşalan kamyonetin pat pat tarım aracına çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken jandarma inceleme başlattı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, freni boşaldığı iddia edilen kamyonetin pat pat olarak bilinen tarım aracına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı ilçesine bağlı Ortacı Köyü Yığılca yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.H. idaresindeki 67 SE 452 plakalı kamyonet, freni tutmayınca aynı yönde seyir halinde bulunan pat pat tarım aracına arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan pat pat sürücüsü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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