Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1,65 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince müşterek operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 1. kilo 650 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye ve diğer delillere el konulurken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA