Alanya’da uyuşturucu kullanan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığıyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde kolluk kuvvetleri tarafından H.E.A. isimli şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.E.A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı