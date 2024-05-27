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Alanya'da trafik kazasında hayatını kaybeden matematik öğretmeni

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Alanya'nın Toslak Sabir Erkin Ortaokulu'nda Matematik Öğretmenliği yapan Ahmet Aydın, geçirdiği trafik kazası sonucunda hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Kütahya'da defnedilecek.

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan 38 yaşındaki matematik öğretmeni hastanede hayatını kaybetti.

Alanya'da Toslak Sabir Erkin Ortaokulu'nda Matematik Öğretmenliği yapan Ahmet Aydın (38), geçtiğimiz gün Cikcilli Mahallesi'nde geçirdiği trafik kazası sonucunda kaldırıldığı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, konuyla ilgili olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toslak Sabir Erkin Ortaokulu Matematik Öğretmenimiz Ahmet Aydın vefat etmiştir. Cenazesi 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü memleketi Kütahya'da defnedilecektir. Öğretmenimize Allah'ta rahmet, tüm yakınlarına ve Milli Eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ahmet Aydın Kütahya trafik Alanya Ölüm 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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