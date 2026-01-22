Haberler

Alanya'da beton bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinin Kargıcak Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil beton bariyerlere çarparak takla attı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesi Kargıcak Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında beton bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında sıralarında Alanya'nın Kargıcak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.D. yönetimindeki 07 SD 64 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle beton bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada araç sürücüsü S.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
