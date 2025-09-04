Alanya'da Tatilciler Akıntıya Kapıldı, Cankurtaranlar Yoğun Mesai Yaptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde son üç günde, denize giren tatilciler akıntıya kapılıp sahile dönemeyince cankurtaranlar yoğun mesai yapmak zorunda kaldı. Boğulma tehlikesi geçiren toplamda 6 kişi, ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İncekum Halk Plajı'nda son üç günde boğulma tehlikesi yaşayan tatilciler, cankurtaranlara yoğun mesai yaptırdı. Rüzgarlı havadan dolayı dalgaların yoğun olduğu sahilde denize giren tatilciler, akıntıya kapılıp sahile dönemeyince yardım çığlıkları attı. Cankurtaranlar, su sporlarına ait şişme botla, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi tekneye aldı. Bu sırada 2 kişi daha yardım çığlıkları atınca aynı bota alıp kıyıya çıkarttılar.

Bir başka olay ise aynı plajda boğulma tehlikesi geçiren genç bir kızı zamanında müdahale ederek boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren tatilciler sağlık ekiplerine teslim edildi.

Cankurtaran Emre Cebeci, "Vatandaşlar kesinlikle uyarıları dikkate almıyorlar, bizi de dinlemiyorlar" dedi. - ANTALYA