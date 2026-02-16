Haberler

Alanya'da silahlı saldırı şüphelisi 3 kişi adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 25 yaşındaki Hasan Çakmak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldınının sonrası gözaltına alınan H.A.K, S.B, F.İ isimli 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Alanya'nın Yaylalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Hasan Çakmak (25) isimli şahsın, arkadaşı S.B'nin (33) kullandığı 07 APE 537 plakalı araç ile seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından tabanca ile ateş açıldığı bildirildi. Açılan ateş sonucu araçta yolcu olarak bulunan Hasan Çakmak ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Hasan Çakmak'ın cenazesi Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler teknik ve kamera görüntüsünden yola çıkarak 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan H.A.K,S.B, F.İ sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
