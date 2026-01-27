Alanya'da sağanak yağış yerini doluya bıraktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış, akşam saatlerinde yer yer doluya dönüştü.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün "sarı kod" uyarısında bulunduğu Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış, akşam saatlerinde yer yer doluya dönüştü. İlçe genelinde etkili olan yağışlar, özellikle Hacet Mahallesi'nde dolu şeklinde görüldü. Kısa süreli etkili olan dolu, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Vatandaşlar dolu yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi. - ANTALYA