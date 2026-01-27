Haberler

Alanya'da sağanak yağış yerini doluya bıraktı

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış, akşam saatlerinde doluya dönüştü. Hacet Mahallesi'nde dolu yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış, akşam saatlerinde yer yer doluya dönüştü.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün "sarı kod" uyarısında bulunduğu Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış, akşam saatlerinde yer yer doluya dönüştü. İlçe genelinde etkili olan yağışlar, özellikle Hacet Mahallesi'nde dolu şeklinde görüldü. Kısa süreli etkili olan dolu, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Vatandaşlar dolu yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi. - ANTALYA

500

