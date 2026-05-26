Şehirlerarası yolcu otobüsü Çevreyolu'nda refüje çıktı: 1 yaralı

D-400 Kara yolunda şehirlerarası yolcu otobüsünün refüje çıkarak palmiye ağacına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı. Araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, otobüs refüjdeki kanalette askıda kalarak karşı şeride geçmekten kurtuldu.Otobüs çekiciye yüklenirken kopan halat ise korkuttu.

Kaza, Alanya - Antalya D-400 Kara yolunda Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Barbaros Aslanyay'ın kullandığı 34 NT 223 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün Yemişli Mesire Alanı önüne geldiğinde sürücüsü ün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi, yaklaşık 100 metre refüjde gittikten sonra palmiyeye çarparak yağmursuyu tahliye kanaletinde askıda kalması sonucu meydana geldi. Kazada yaralanan otobüs sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesi in ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Otobüsün Kurban Bayramı öncesinde ek sefer düzenlemek için özel bir firmada kiraladığı, kaza sırası da şoför dışında kimsenin olmadığı bildirildi. Kazanın ardından yolun bir bölümü kapanırken D-400 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı