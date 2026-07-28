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Alanya'da otluk yangını kontrol altında

Alanya'da otluk yangını kontrol altında
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Antalya’nın Alanya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, 15.00 sıralarında Alanya ilçesi Sülüklü Yaylası'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda çıkan yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaşarak başlattığı müdahale sonucunda yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dönüm otluk alan zarar görürken, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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