Alanya'da 4 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğulma tehlikesi geçirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin yetişkin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, babası tarafından fark edilerek hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Okurcalar Mahallesi'nde bulunan otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin yetişkinlere ait havuzda M.R.Ç (4), boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu çocuğun babası fark ederek sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan küçük çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen M.R.Ç'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı