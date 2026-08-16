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Alanya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Alanya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Antalya’nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Tepe Mahallesi Çataloluk mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, arazözler, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede ekipler tarafından soğutma çalışması başlatıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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