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Alanya'da motosiklette 4 kilo esrar ele geçirildi

Alanya'da motosiklette 4 kilo esrar ele geçirildi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir motosiklette 4 kilo 178 gram macun esrar bulundu. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Alanya ilçesinde şüphe üzerine durdurulan motosiklette 4 kilo 178 gram macun esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi'nde ara sokaklarda uygulama gerçekleştirdi. Uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan motosiklette bulunan E.İ. ve B.C.'nin çantalarında ve üzerlerinde yapılan aramada 4 kilo 178 gram macun esrar (reçine esrar) ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.

Şüphelilerden B.C. hakkında adli kontrol kararı uygulanırken E.İ. tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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