Alanya'da Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti

Alanya'da Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki midibüse çarpan motosiklet sonucu iki genç hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan müdahalelerde, gençlerin yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Kazanın detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, D-400 karayolu üzerinde park halindeki midibüse çarpan motosiklette bulunan iki genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya istikametinden Manavgat yönüne seyir halinde olan Kazım Alış (24) idaresindeki 07 BPP 908 plakalı motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan 51 S 0241 plakalı midibüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Kazım Alış ve arkasında yolcu olarak bulunan Medine Badirov (25) motosikletten savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki gencin de olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazanın meydana geldiği sırada midibüs içinde yolcu bulunmadığı, araçta herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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