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Alanya'da motosiklet kazasında sürücü ve yolcu yaralandı

Alanya'da motosiklet kazasında sürücü ve yolcu yaralandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Oba Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 07 BUA 470 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile motosiklette bulunan yolcu yola savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle hasar gören motosiklet ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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