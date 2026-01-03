Haberler

Alanya'da kamyon ile çarpışan genç motosikletli hayatını kaybetti
Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saat 22.30 sıralarında Konaklı Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.D'nin (59) idaresindeki 33 AIT 042 plakalı kamyon, seyir halindeyken kavşaktan çıkış yapan Hayri Mert Hastürk'ün (17) kullandığı 07 BMD 636 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde genç sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyon sürücüsü S.D gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
