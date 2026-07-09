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Devlete ve polise hakaret eden yabancı uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi

Devlete ve polise hakaret eden yabancı uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde komşusuyla tartışırken devlete ve polise ağır hakaretlerde bulunan yabancı uyruklu şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde komşusuyla tartışırken devlete ve polise ağır hakaretlerde bulunan yabancı uyruklu şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu G.A.H. (37), komşusuyla tartıştığı sırada devlete ve emniyet güçlerine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.A.H., Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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