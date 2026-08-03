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Yunus, Alanya'da Turistlerle Yüzdü

Yunus, Alanya'da Turistlerle Yüzdü
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Antalya’nın Alanya ilçesinde kıyıya kadar yaklaşan bir yunus, denize giren turistlerin arasında dakikalarca yüzdü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kıyıya kadar yaklaşan bir yunus, denize giren turistlerin arasında dakikalarca yüzdü. Renkli anlar dron kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Konaklı Mahallesi'ndeki plajda meydana geldi. Denize giren yerli ve yabancı turistler, su yüzeyinde bir yunusu fark etti. Zaman zaman suya dalıp yeniden yüzeye çıkan yunus, tatilcilerin çevresinde dakikalarca yüzdü. Plajda renkli görüntülere sahne olan anlar dron ile havadan da kaydedildi. Bir süre kıyıya yakın bölgede dolaşan yunus, daha sonra açık denize yönelerek gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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