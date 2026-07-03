Alanya'da kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Alanya ilçesine bağlı Akdam Mahallesi Çobanlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hayri Kaplan (58) idaresindeki 07 AIY 054 plakalı kamyonet, seyir halindeyken sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Hayri Kaplan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyonette yolcu olarak bulunan Cengiz K. (59) ise ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayri Kaplan'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı