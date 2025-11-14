Haberler

Alanya'da Kadın Saldırısına Uğradı, Saldırgan Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yürüyen bir Ukraynalı kadına önce yumrukla saldırı yapıldı ardından yüzüne kesici bir cisimle çizik atıldı. Kadın hastanede tedavi altına alındı, saldırgan A.T. ise polis tarafından yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs, yolda yürüyen bir kadına önce yumruk attı ardından sert bir cisimle kadının yüzüne çizik attı. Saldırı sonrası yüzüne dikiş atılan Ukraynalı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri sırra kadem basan saldırgan A.T'yi gözaltına aldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Alanya'nın Cikcilli Mahallesi Azakoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yolda yürüyen A.H. isimli Ukrayna uyruklu kadın, karşı yönden gelen A.T ile karşılaştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle erkek şahıs kadına önce yumrukla saldırdı ardından elindeki sert bir cisimle kadının yüzüne çizik attı. Saldırının ardından şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Saldırıya uğrayan kadının yüzüne dikiş atılırken, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri sırra kadem basan saldırganı güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak A.T isimli şahıs olduğunu belirledi. A.T polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Olay anları ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölü bulunan anne Huriye Helvacı neden çıplaktı? Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor

Anne neden çıplaktı? Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp 'Beni Devlet Bahçeli'ye götürün' dedi

Şehidin babası önce sarıldı, sonra "Beni Bahçeli'ye götürün" dedi
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Ölü bulunan anne Huriye Helvacı neden çıplaktı? Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor

Anne neden çıplaktı? Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor
Amedspor, bahis soruşturmasında ceza alan 5 futbolcusunun sözleşmesini feshetti

Bahis cezası alan 5 ismin sözleşmesini feshettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'tan çözüm, iki devletin var olmasından geçiyor

Yeni liderin ilk ziyareti Ankara'ya! Erdoğan'ın çözüm için mesajı net
Osimhen'in Dünya Kupası hayallerine Galatasaraylı takım arkadaşı bile son veremedi

Dünya Kupası hayallerine G.Saraylı takım arkadaşı bile son veremedi
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Batman'da feci kaza: 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Korkunç kaza! 6 ve 8 yaşındaki kardeşler yan yan can verdi
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Düğünde gelin ve damada paradan yelek giydirip, taç taktılar

Gelin ve damadın giydiği her şey paradan! Resmen servet taşıdılar
Sörloth ve Haaland'ın ortaklığı: Rakiplerine acımadılar

Sörloth ve Haaland'ın muhteşem ortaklığı: Rakiplerine acımadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.