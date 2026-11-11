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Alanya'da jandarmanın operasyonunda 2 hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi

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Alanya Oba Mahallesi'nde jandarmanın eş zamanlı operasyonuyla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı. Biri dolandırıcılıktan 5 yıl 7 ay 15 gün, diğeri uyuşturucudan 10 yıl ceza alan 2 şahıs tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, jandarma ekiplerinin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Alanya'nın Oba Mahallesi'nde K.S. (65) ve K.C. (40) isimli şahısların yakalanmasına yönelik jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla dolandırıcılık suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.S. ile uyuşturucu madde ticareti suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.C. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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