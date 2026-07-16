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Alanya'da itfaiyeye yol vermeyen sürücü cep telefonu kamerasında

Alanya'da itfaiyeye yol vermeyen sürücü cep telefonu kamerasında
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Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik kazasına müdahale için siren çalan itfaiye aracına, bir otomobil sürücüsü yol vermedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek için siren çalarak ilerleyen itfaiye ekibine, bir otomobil sürücüsü yol vermedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, D-400 Karayolu Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde yaşandı. Değirmendere Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek için sirenlerini açarak olay yerine gitmeye çalışan itfaiye aracı, aynı istikamette seyreden 34 ZP 6976 plakalı BMW marka otomobil nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Sol şeritte seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, siren ve ikaz lambalarına rağmen itfaiye aracına yol vermedi. Bir süre itfaiye aracının önünde ilerleyen otomobil nedeniyle ekipler olay yerine ulaşmakta gecikme yaşadı.

Yaşanan olay cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, siren çalarak ilerleyen itfaiye aracına rağmen otomobil sürücüsünün sol şeridi boşaltmadığı anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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