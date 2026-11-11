Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Alanya'da iki motosiklet sürücüsünün akrobatik hareketleri polisi harekete geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya'da iki motosiklet sürücüsünün akrobatik hareketleri polisi harekete geçirdi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya'da D-400 kara yolunda iki motosiklet sürücüsünün yaptığı tehlikeli akrobatik hareketler cep telefonuyla görüntülendi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken motosiklet üzerinde yaptığı tehlikeli akrobatik hareketler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde D-400 kara yolunda meydana geldi. Konaklı istikametinden Alanya yönüne doğru seyir halinde olan iki motosiklet sürücüsü, trafikte ilerledikleri sırada motosiklet üzerinde tehlikeli akrobatik hareketler yaptı. Sürücülerin hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Trafik güvenliğini hiçe sayarak adeta ölüme davetiye çıkaran iki motosiklet sürücüsünün kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası'ndan kritik karar! Faaliyet izni iptal edildi

Merkez Bankası o şirketin fişini çekti
Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı

İstifa sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşta iki bacağını kaybeden Zaher'e Vinicius Junior'dan büyük sürpriz

Savaşta iki bacağını kaybetti! Hayatı bir anda değişti

Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır

Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay çıkış: İstifa ettim diyor ama...
Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor! Değeri tam 110 milyon euro

Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'nde 102 lideri ağırlayacak

Dünyanın gözü bu zirvede! Cumhurbaşkanı Erdoğan 102 lideri ağırlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu

Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Bu nasıl oyun! Türkiye'de bir okulda kaydedilen görüntü infial yarattı55

Bu nasıl oyun! Türkiye'de bir okulda kaydedilen görüntü infial yarattı
Melis Civelek'in oğlu da annesinin dizisinde! Torpil tartışması yeniden gündemde

Anne yazıyor, çocukları oynuyor! Melis Civelek'in oğlu da oyuncu çıktı