Alanya'da Hortum Panik Yarattı

Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı açıklarında oluşan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi açıklarında sabah saatlerinde hortum oluştu. Kıyıya yakın bölgede oluşan doğa olayı, çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, hortum herhangi bir zarara yol açmadan etkisini yitirdi.

Öte yandan denizdeki çıkan hortum görüntüleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA