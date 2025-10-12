Haberler

Alanya'da Hortum Panik Yarattı

Alanya'da Hortum Panik Yarattı
Antalya'nın Alanya ilçesinde Konaklı açıklarında oluşan hortum, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Neyse ki hortum herhangi bir zarara yol açmadan etkisini yitirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı açıklarında oluşan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi açıklarında sabah saatlerinde hortum oluştu. Kıyıya yakın bölgede oluşan doğa olayı, çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, hortum herhangi bir zarara yol açmadan etkisini yitirdi.

Öte yandan denizdeki çıkan hortum görüntüleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

