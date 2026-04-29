Alanya'da horoz dövüşüne jandarma baskını: 11 kişiye 143 bin TL ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir depoda horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince düzenlenen baskında 11 kişiye toplam 143 bin 352 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın depo bölümünde horoz dövüşü yaptırıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında içeride bulunan 11 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda dövüştürüldüğü belirlenen 7 horoz muhafaza altına alınırken, şahısların horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynadıkları tespit edildi. 11 kişiye toplam 143 bin 352 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan organizasyonu düzenlediği belirlenen bir kişi hakkında ise '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
