Alanya'da hırsızlıktan 5 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, 'hırsızlık' suçundan hakkında 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, 'hırsızlık' suçundan hakkında 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D.'nin yakalanması için teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda firari hükümlünün Konaklı Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan A.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanan A.D. cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı