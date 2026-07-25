Alanya’da havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin yetişkin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede 3 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 otel yöneticisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Okurcalar Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin yetişkin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren M. R. Ç. (4), babası tarafından sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 3 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada otel yöneticileri F.Ç. ile A.G. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 otel yöneticisi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı