Ticari araç ile çarpışan otomobil bahçeye devrildi: 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin bahçeye devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kargıcak Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.K. idaresindeki 07 CJG 554 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile M.K. yönetimindeki 07 AKT 791 plakalı otomobil, Alanya istikametine seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 07 AKT 791 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bahçeye devrildi. Kazada sürücü M.K. ile araçta yolcu olarak bulunan E.G. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı