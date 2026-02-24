Çocukların motosikletli akrobasisine 37 bin lira ceza

Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 18 yaşından küçük iki motosiklet sürücüsüne 37 bin TL ceza uyguladı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sosyal medya ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu Payallar Mahallesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücülerini tespit etti. Yapılan çalışmada sürücülerin yaşlarının 14 ile 16 olduğu belirlendi. Ekiplerce yapılan incelemelerde sürücülerin; sürücü belgesiz araç kullandığı, kask takmadığı, motosikleti iki elle tutmadan ve kural dışı şekilde kullandığı, araçlarında dikiz aynası bulunmadığı, trafik güvenliği ve düzenine ilişkin kuralları ihlal ettiği tespit edildi.

İlgili maddeler kapsamında araç sahipleri ve sürücülere toplam 37 bin 597 TL idari para cezası uygulandı. Motosikletler trafikten men edilirken, şahıslar hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı