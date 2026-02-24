Haberler

Çocukların motosikletli akrobasisine 37 bin lira ceza

Çocukların motosikletli akrobasisine 37 bin lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya'da jandarma ekipleri, 18 yaşından küçük motosiklet sürücülerine trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten toplam 37 bin TL ceza uyguladı. Sürücülerin yaşları 14 ile 16 arasında değişiyor. Motosikletler trafikten men edildi ve adli işlem başlatıldı.

Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 18 yaşından küçük iki motosiklet sürücüsüne 37 bin TL ceza uyguladı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sosyal medya ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu Payallar Mahallesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücülerini tespit etti. Yapılan çalışmada sürücülerin yaşlarının 14 ile 16 olduğu belirlendi. Ekiplerce yapılan incelemelerde sürücülerin; sürücü belgesiz araç kullandığı, kask takmadığı, motosikleti iki elle tutmadan ve kural dışı şekilde kullandığı, araçlarında dikiz aynası bulunmadığı, trafik güvenliği ve düzenine ilişkin kuralları ihlal ettiği tespit edildi.

İlgili maddeler kapsamında araç sahipleri ve sürücülere toplam 37 bin 597 TL idari para cezası uygulandı. Motosikletler trafikten men edilirken, şahıslar hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık

Göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak

Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Sarhoşken FBI görevlisine attığı mesaj başını yaktı! Rus ajanı kıskıvrak yakalandı

Sarhoşken telefona sarıldı, attığı mesaj Rus ajanını ele verdi
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz

Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu

Fener taraftarına şampiyonluk yolunda çok kötü haber