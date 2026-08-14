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Alanya'da orman yangını kontrol altına alındı

Alanya'da orman yangını kontrol altına alındı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde Yeniköy ile Paşaköy mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle sabah kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi ile Paşaköy Mahallesi arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çok sayıda arazözle yangına müdahale eden ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek için gece boyunca çalışma yürüttü.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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